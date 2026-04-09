LIVE Berrettini-Fonseca 3-6 1-0 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | il brasiliano si aggiudica il primo set

Al torneo di Montecarlo, il match tra il brasiliano e il tennista italiano è iniziato con il primo set concluso con il punteggio di 6-3 a favore del brasiliano. Nel secondo set, il giocatore italiano ha ottenuto un punto e il match è in corso. La diretta si può seguire aggiornando la pagina, mentre sono in programma anche altri incontri, tra cui quello tra un altro tennista italiano e un avversario di nazionalità diversa.

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