Al torneo ATP di Indian Wells 2026, il match tra Sinner e Fonseca è iniziato con il brasiliano al servizio. In questo momento si svolge il riscaldamento prepartita, mentre la diretta live mostra le prime fasi dell'incontro. La partita tra Paolini e Gibson è prevista per le 21.00, con aggiornamenti disponibili in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-GIBSON (NON PRIMA DELLE 21.00) PRIMO SET 2:08 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 4 minuti si partirà con il brasiliano al servizio. 2:05 Accolti dall’applauso del pubblico fanno capolino in campo Jannik Sinner e Joao Fonseca. 2:00 Ancora pochi istanti ci separano dall’ingresso in campo dei due teennisti. 1:56 Quello che andremo a commentare sarà il primo confronto diretto in assoluto tra i due con il vincente della sfia che troverà ai quarti di finale Learner Tien. Il giovane americano ha superato per 2-1 lo spagnolo Davidovich Fokina. 1:52 Buonanotte e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Sinner-Fonseca. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Fonseca, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: si parte con il brasiliano al servizio

