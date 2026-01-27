Liv Morgan | Vincerò la Royal Rumble

Liv Morgan, campionessa mondiale femminile WWE, ha ottenuto un recente successo al King and Queen of the Ring di Jeddah, sconfiggendo Becky Lynch. La sua vittoria in Arabia Saudita testimonia la crescita e il riconoscimento nel mondo del wrestling professionistico. Con l’obiettivo di conquistare anche la Royal Rumble, Morgan si prepara a una nuova sfida, confermando il suo ruolo di protagonista nel panorama WWE.

Liv Morgan ha riscosso un notevole successo in Arabia Saudita negli ultimi anni. Nel maggio 2024 ha sconfitto Becky Lynch diventando campionessa mondiale femminile WWE al King and Queen of the Ring, tenutosi al Jeddah Superdome. Più tardi quello stesso anno, nel novembre 2024, Liv ha nuovamente fatto la storia sconfiggendo Nia Jax e diventando la prima campionessa WWE Women’s Crown Jewel alla Mohammed Abdo Arena di Riyadh. Considerati i suoi successi passati in Arabia Saudita, Liv Morgan ha tutte le ragioni per sentirsi sicura di sé in vista del Women’s Royal Rumble. In un video pubblicato sull’account Twitter della WWE MENA (Middle East & Africa), Morgan ha dichiarato di credere che quest’anno vincerà il Women’s Royal Rumble in Arabia Saudita. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

Approfondimenti su Liv Morgan

Durante un’intervista nel podcast “What’s Your Story?” con Stephanie McMahon, Liv Morgan ha condiviso il motivo dietro le sue azioni recenti, affermando di aver agito per proteggere la sua famiglia.

Liv Morgan ha chiarito che la rivalità con Rhea Ripley non era intenzionale.

Liv Morgan Returns - 2024 Royal Rumble

