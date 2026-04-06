Durante un’intervista con Esteban Ramirez in vista di Wrestlemania, Liv Morgan ha parlato del suo rapporto con Rhea Ripley, menzionando come il loro percorso sia iniziato nel Performance Center e si sia sviluppato nel tempo. La wrestler ha descritto la loro dinamica con una metafora, affermando che Ripley è come Batman mentre lei si identifica come Joker. La conversazione ha offerto uno sguardo sulla loro relazione nel mondo del wrestling.

Liv Morgan è stata intervistata da Esteban Ramirez in vista del suo match di Wrestlemania. Durante la chiacchierata ha potuto riflettere sul suo rapporto con Rhea Ripley, che ha preso il via dai tempi del Performance Center per svilupparsi poi nel corso della loro carriera. “Ricordo la prima volta che l’ho vista, ho subito pensato che sarebbe stata una star. Era evidente. Così quando sono passata al main roster, le ho lasciato il mio camerino. Abbiamo sempre avuto una chimica speciale, sia quando siamo state unite in tag team che quando siamo state poste in opposizione. Quando ha turnato nei miei confronti, ho deciso di prendermi tutto ciò che amava. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Liv Morgan: “Rhea Ripley è Batman, io sono Joker”

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Liv Morgan VS Rhea Ripley - War Games - Liv Is AFRAID Of Rhea

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