Litorale romano al setaccio a Pasqua | cinque denunce tra Ardea Anzio e Nettuno

Durante le festività pasquali nel litorale romano, i carabinieri della Compagnia di Anzio hanno effettuato controlli straordinari nei comuni di Ardea, Anzio e Nettuno. Durante l’operazione sono state denunciate cinque persone, coinvolte in vari reati. Le verifiche hanno riguardato principalmente la circolazione stradale e la presenza di attività sospette sul territorio. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli specifici delle denunce.

Anzio, 9 aprile 2026 – I carabinieri della Compagnia di Anzio hanno rafforzato la sicurezza del territorio durante le festività Pasquali, conducendo un servizio straordinario di controllo finalizzato a contrastare la criminalità diffusa e rafforzare la sicurezza della circolazione stradale. L’operazione ha interessato i comuni di Anzio, Nettuno e Ardea, e ha portato alla denuncia di cinque persone alla Procura della Repubblica. Nel corso dell’attività, sono state complessivamente controllate 113 persone e 72 veicoli. I reati contestati sono vari. In particolare, un automobilista di 48 anni è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza dopo che il suo tasso alcolemico è risultato pari a 1,4 gr. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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