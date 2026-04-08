Milano Cortina 2026 l’Italia Team Olimpica e Paralimpica riporta il Tricolore al Quirinale

Oggi si è svolta una cerimonia al Quirinale per celebrare i successi degli atleti italiani delle squadre olimpiche e paralimpiche. L'evento ha visto la partecipazione di numerosi campioni che hanno portato il tricolore sul palcoscenico nazionale. La giornata ha rappresentato un momento di riconoscimento per le imprese sportive degli ultimi mesi, con un’atmosfera di festa e orgoglio nazionale.

Roma, 8 aprile 2026 – E’ stata un’altra giornata indimenticabile per i campioni dell’Italia Team Olimpica e Paralimpica. Gli Azzurri hanno riconsegnato il Tricolore, portato nelle cerimonie di apertura e chiusura di Milano Cortina 2026, al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nella Sala dei Corazzieri le atlete e gli atleti medagliati della competizione a cinque cerchi, (30 medaglie per gli atleti olimpici, con 10 ori, 6 argenti, 14 bronzi e 16 per quelli paralimpici con 7 ori, 7 argenti e 2 bronzi), insieme ai quarti classificati delle varie gare disputate, hanno ricevuto la calorosa accoglienza del Capo dello Stato che ha salutato e applaudito con affetto e amicizia. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: L’Italia Team Olimpica e Paralimpica al Quirinale: Mattarella attende i medagliati il prossimo 8 aprile Quirinale, Mattarella consegna il Tricolore agli atleti azzurri di Milano-CortinaUn incontro solenne al Quirinale ha segnato la cerimonia di consegna del Tricolore ai portabandiera degli atleti italiani in partenza per i Giochi... #MilanoCortina2026, l'ingresso dell'Italia alle Olimpiadi invernali Temi più discussi: Stati Uniti d'America; Olimpiadi Paralimpiadi Milano Cortina, Fontana: siano un unico evento; Ungheria - Profilo ufficiale squadra Olimpica Milano Cortina 2026; Estonia - Profilo ufficiale squadra Olimpica Milano Cortina 2026. FOTO| VIDEO| Mattarella riceve gli atleti di Milano-Cortina 2026: Scritta una pagina indimenticabileAl Quirinale la squadra italiana protagonista ai Giochi Olimpici e Paralimpici per la riconsegna della bandiera italiana ... dire.it OLIMPIADI INVERNALI / Mattarella riceve i medagliati di Milano Cortina 2026: orgoglio per il cuneese Martino Carollo [VIDEO]Il borgarino, bronzo nella staffetta di sci di fondo, tra gli azzurri al Quirinale con il CONI: riconsegna della bandiera in diretta Rai2 dal Salone dei Corazzieri ... targatocn.it Milano-Cortina, Mattarella apre il Quirinale agli azzurri: medaglie, orgoglio e la riconsegna della bandiera Ribadito il valore civile dello sport Leggi l’articolo completo al link nel primo commento - facebook.com facebook il Presidente della Repubblica ha ricevuto la squadra italiana protagonista ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026. Ci sono gli atleti medagliati e quelli arrivati al quarto posto x.com