Si segnala che l’Iran sta posizionando mine nello Stretto di Hormuz, una delle rotte più strategiche per il traffico petrolifero mondiale. Il passaggio di circa un quinto del greggio globale avviene proprio in questa area, che ora potrebbe essere oggetto di blocco totale. La notizia arriva in un momento di crescente tensione tra le parti coinvolte.

L' Iran starebbe minando lo Stretto di Hormuz, punto dal quale transita circa un quinto di tutto il greggio globale, con l'obiettivo di bloccarlo completamente. Lo riferiscono alla Cnn fonti vicine all'intelligence Usa. Negli ultimi giorni, sarebbero state posizionate alcune decine di mine ma presto potrebbero diventare centinaia. Lo Stretto ora è di fatto controllato dalle Guardie della Rivoluzione che sono ancora in grado di schierare lungo il passaggio navi cariche di esplosivo, imbarcazioni posamine e batterie missilistiche da terra. Intanto mercoledì mattina è stata colpita una nave cargo che si trovava a 11 miglia nautiche dall'Oman, costringendo l'equipaggio a evacuare.

