L’Iran e il piano nucleare che smentisce Trump | Nessuno può fermarci Tregua a rischio Hormuz ancora chiuso – La diretta

Da quando è stato annunciato il cessate il fuoco, nessuna nave commerciale ha attraversato lo Stretto di Hormuz, che rimane chiuso. L’Iran ha comunicato che nessuno può fermare il suo piano nucleare, smentendo le dichiarazioni di alcune autorità straniere. La tensione nella regione si mantiene alta, con il traffico marittimo ancora bloccato e il rischio di una riacutizzazione del conflitto. La situazione resta sotto stretta osservazione da parte della comunità internazionale.

Nessuna petroliera o nave per il trasporto di gas ha attraversato lo Stretto di Hormuz da quando è scattato il cessate il fuoco. Lo riporta il New York Times citando i dati di Kpler, società di tracciamento di navi globale. Solo quattro navi adibite al trasporto di carichi secchi sono riuscite ad attraversarlo. L’agenzia di stampa iraniana Fars aveva riferito che la Repubblica Islamica aveva sospeso il transito nello stretto in segno di protesta contro gli attacchi israeliani in Libano. Ma nella notte un comunicato dell’ Autorità portuale iraniana ha fatto sapere che «al fine di proteggersi da possibili collisioni con mine, in coordinamento con la Marina delle Guardie Rivoluzionarie (. 🔗 Leggi su Open.online

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