Nelle ultime ore in Iran si sono susseguite diverse notizie. Il governo statunitense ha rivolto un avvertimento al regime locale in relazione alla riapertura dello stretto di Hormuz e ai programmi nucleari. Contestualmente, si è verificato il salvataggio di un pilota americano durante una delle operazioni considerate tra le più rischiose mai eseguite. La situazione resta tesa, con negoziati sulla tregua e tensioni tra le parti coinvolte.

In Iran è successo di tutto nelle ultime ore. Prima l'ultimatum di Trump contro il regime per la riapertura di Hormuz, poi il salvataggio del pilota Usa in una delle missioni "più audaci" della storia. In queste ore, invece, è tornata a parlare la diplomazia con la possibilità di una possibile tregua di 45 giorni che ha l'obiettivo di portare a una cessazione permanente del conflitto. Sul tavolo, con l'aiuto di mediatori internazionali, ci sono due questioni principali: Hormuz e la proliferazione nucleare. Secondo fonti in loco, impegnate nel processo, è improbabile che si arrivi a un accordo parziale nelle prossime 48 ore, ma Trump ha comunque notificato ieri di rimandare di un giorno l'ultimatum per via delle valutazioni in corso di Teheran sulla proposta. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran, negoziato sulla tregua: Hormuz e nucleare sul tavolo. L'avvertimento di Trump

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