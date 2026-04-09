Lions Day 2026 in Piazza del Plebiscito tra prevenzione medica gratuita e il potere terapeutico dell’arte

Il 12 aprile Piazza del Plebiscito ospiterà nuovamente il Lions Day 2026, un evento dedicato alla solidarietà. Durante la giornata saranno offerte prestazioni di prevenzione medica gratuite e saranno presenti iniziative legate al potere terapeutico dell’arte. L’evento si svolge in un contesto di promozione della salute e del benessere attraverso attività aperte a tutti.

Il 12 aprile Piazza del Plebiscito diventa il cuore della solidarietà: torna il Lions Day 2026 tra prevenzione medica gratuita e il potere terapeutico dell’arte. Sotto il patrocinio del Comune di Napoli, la giornata si svilupperà come un’esperienza corale dedicata alla sostenibilità e all'inclusione, coordinata dal Governatore del Distretto 108 YA Pino Naim con il supporto della referente Elena Di Gennaro e la partecipazione attiva dei giovani dei Club Leo, che porteranno il loro entusiasmo al servizio della cittadinanza. L’evento si propone come un vero e proprio presidio di salute pubblica, offrendo dalle ore dieci alle diciannove, con una breve pausa pomeridiana, una serie imponente di screening medici gratuiti effettuati a bordo di camper attrezzati. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Lions Day 2026, in Piazza del Plebiscito tra prevenzione medica gratuita e il potere terapeutico dell’arte Napoli, Piazza del Plebiscito diventa villaggio della solidarietà: torna il Lions DayDomenica 12 aprile 2026 la monumentale cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli si trasformerà in un grande villaggio della solidarietà per la... Leggi anche: Hugging Day, fra calore umano e robot il potere terapeutico dell’abbraccio Temi più discussi: Lions Day 2026, presentazione a Palazzo Bacaredda; Lions Day 2026: salute, solidarietà e prevenzione in Piazza Roma; Lions Day 2026, a Pavia il Campus Medico per la prevenzione gratuita; Lions Day 2026 a Como: una giornata di solidarietà in Piazza Duomo. Lions Day 2026 in piazza Duomo: si parla di povertà infantileLions Day 2026: al servizio di un mondo che ha bisogno è l'iniziativa che vede la partecipazione di Lions Club Como Host, Como Lariano, Como Plinio il Giovane, Monticello e del Leo Club Como e si sv ... primacomo.it Lions Day 2026, appuntamento in piazza DuomoDomenica 12 aprile tutti in piazza per il Lions Day 2026, una giornata dedicata a solidarietà, raccolte benefiche e servizio alla comunità ... ciaocomo.it Il 12 aprile Piazza del Plebiscito diventa il cuore della solidarietà: torna il Lions Day 2026 tra prevenzione medica gratuita e il potere terapeutico dell’arte. Domenica 12 aprile 2026 la monumentale cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli si trasformerà in un g - facebook.com facebook 7/4/26. PADOVA. Domenica 12 aprile si terrà il “LIONS DAY per OPSA”, un’articolata manifestazione organizzata dal Lions Club Padova Ruzzante Rubianus e Opera della Provvidenza S. Antonio, aperta a tutta la cittadinanza; sarà presentata il 9 aprile in conf x.com