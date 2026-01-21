Il Lions Club Umbertide accoglie il Governatore | bilancio di missione e premio Club Excellence

Il Lions Club Umbertide dà il benvenuto al Governatore del Distretto Lions 108L, segnando l’inizio del 2026 con un evento di grande rilevanza. Durante l’incontro, verranno presentati il bilancio delle attività e i risultati raggiunti nel corso dell’anno, oltre alla consegna del premio

Come ormai da tradizione, per il Lions Club Umbertide anche questo 2026 comincia con uno degli eventi più importanti: l’annuale visita del Governatore del Distretto Lions 108L. E anche quest’anno, come pure da qualche tempo a questa parte, il momento conviviale con il Governatore in carica.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Leggi anche: "Un poster per la pace", il Lions Club Umbertide premia gli studenti

Il Lions Club Rubicone accoglie i soci. Denis Gori e Antonietta CapanniIl Lions Club Rubicone ha recentemente accolto due nuovi soci, Denis Gori e Antonietta Capanni, durante la cena degli auguri all’hotel Savini di Bellaria Igea Marina.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: FOTO GALLERY Lions Club Umbertide accoglie il Governatore.

Il Lions Club Umbertide accoglie il Governatore: bilancio di missione e premio Club ExcellenceOltre al prestigioso premio distrettuale, celebrati i soci con oltre 20 anni di appartenenza al sodalizio, che festeggia 42 anni di attività ... perugiatoday.it

il Lions Club Busca e Valli ha promosso la consegna del Tricolore agli alunni delle classi quinte delle scuole di Busca, Castelletto e San Chiaffredo - facebook.com facebook