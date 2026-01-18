Lions Club Cervia Il 2025 è stato solidale
Il Lions Club Cervia ad Novas presenta il bilancio di un 2025 caratterizzato da impegno sociale e solidarietà. Nel nuovo anno, l’associazione continua a promuovere iniziative che integrano cultura e sostegno alle persone più vulnerabili, rafforzando il proprio ruolo nel territorio e nell’ambito della solidarietà.
Il Lions Club Cervia ad Novas traccia il bilancio di un 2025 di impegno sociale e si proietta nel nuovo anno con un programma che coniuga cultura e sostegno ai più fragili. Sotto la guida del presidente Mauro Lacchini, il Club si conferma importante per il territorio. "Uniti si può fare la differenza" – ha commentato il presidente Lacchini – il nostro obiettivo rimane quello di sensibilizzare la comunità e costruire, insieme, una società migliore per le future generazioni". L'anno appena concluso ha visto il Club protagonista in numerosi ambiti. Dalla salute, con screening gratuiti e campagne di prevenzione che hanno coinvolto centinaia di cittadini, alla solidarietà diretta.
