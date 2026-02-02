Inter ufficiale Massolin | firma fino al 2030 e prestito immediato

L’Inter ha annunciato ufficialmente di aver firmato con Yanis Massolin, centrocampista francese classe 2002. Il giocatore entra a far parte della rosa con un contratto fino al 2030 e sarà subito disponibile per la squadra. La società nerazzurra punta molto sul giovane, che arriva in prestito e si unisce ai nuovi compagni in vista della prossima stagione.

Il club nerazzurro ha definito l’ingaggio di Yanis Massolin, centrocampista francese classe 2002, che entra a far parte dell’organico con un accordo di lungo periodo. Operazione chiusa a titolo definitivo, con un passaggio immediato in prestito per completare la stagione. Massolin ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030. Contestualmente all’acquisizione, l’Inter ha deciso di lasciarlo temporaneamente al Modena fino al termine dell’annata in corso, scelta condivisa per garantirgli continuità e minutaggio. Il profilo viene seguito da tempo dall’area tecnica nerazzurra, che lo considera un investimento strutturale sul medio-lungo periodo. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter, ufficiale Massolin: firma fino al 2030 e prestito immediato Approfondimenti su Inter Massolin Firma con l’Inter fino al 2030, accordo raggiunto: estasi nerazzurra Il centrocampista dell’Everton Garner firma un nuovo contratto fino al 2030 Garner, centrocampista dell’Everton, ha rinnovato il suo contratto fino al 2030. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Inter Massolin Argomenti discussi: Inter, Massolin del Modena si avvicina: manca ancora l'accordo totale tra i club; Massolin sarà un nuovo giocatore dell\'Inter. A giugno, fino al 2030: i dettagli; Gazzetta di Modena - Tutti pazzi per Massolin: anche l’Inter in corsa; Massolin Inter | accordo trovato per il centrocampista ma…Svelato il piano dei nerazzurri! Cosa succederà. UFFICIALE - L'Inter acquista Massolin a titolo definitivo: contratto fino al 2030. Il comunicatoA pochi minuti dalla fine della sessione invernale di calciomercato, l'Inter ha ufficializzato l'acquisto di Yanis Massolin, centrocampista classe 2002 del Modena. Il giocatore ... fcinternews.it Inter, ufficiale l’arrivo di Yanis MassolinL'Inter ha ufficializzato l'arrivo di Yanis Massolin: il centrocampista offensivo rimarrà al Modena fino a fine stagione ... gianlucadimarzio.com UFFICIALE - Rinforzo in difesa per il Sassuolo prima dell'Inter: per la difesa ecco Pedro Felipe della Juventus x.com Il comunicato ufficiale dell'Inter Club San Marino dopo quanto accaduto in Cremonese-Inter - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.