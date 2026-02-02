Inter ufficiale Massolin | firma fino al 2030 e prestito immediato

L’Inter ha annunciato ufficialmente di aver firmato con Yanis Massolin, centrocampista francese classe 2002. Il giocatore entra a far parte della rosa con un contratto fino al 2030 e sarà subito disponibile per la squadra. La società nerazzurra punta molto sul giovane, che arriva in prestito e si unisce ai nuovi compagni in vista della prossima stagione.

Il club nerazzurro ha definito l’ingaggio di Yanis Massolin, centrocampista francese classe 2002, che entra a far parte dell’organico con un accordo di lungo periodo. Operazione chiusa a titolo definitivo, con un passaggio immediato in prestito per completare la stagione. Massolin ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030. Contestualmente all’acquisizione, l’Inter ha deciso di lasciarlo temporaneamente al Modena fino al termine dell’annata in corso, scelta condivisa per garantirgli continuità e minutaggio. Il profilo viene seguito da tempo dall’area tecnica nerazzurra, che lo considera un investimento strutturale sul medio-lungo periodo. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

