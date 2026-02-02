Intelligenza artificiale nei processi aziendali studenti in visita alla Miniconf

Questa mattina due classi di informatica dell’ISIS Fermi di Bibbiena hanno visitato la Miniconf. I ragazzi hanno visto come l’intelligenza artificiale viene applicata nelle attività quotidiane dell’azienda e come la digitalizzazione sta cambiando il modo di lavorare nel Casentino. I visitatori si sono mostrati interessati e hanno fatto molte domande sui processi innovativi dell’azienda.

Due classi di informatica dell’Isis Fermi di Bibbiena, sono state accolte questa mattina in Miniconf per capire come l’intelligenza artificiale venga utilizzata nei diversi processi aziendali e come la realtà casentinese si stia innovando grazie alla digitalizzazione. A rendere possibile tutto questo è stato un progetto di PCTO (alternanza scuola-lavoro), promosso dalla scuola di Alta Formazione Prodigi sugli Open Data, che ha selezionato Miniconf dopo aver accolto l’adesione dell’istituto di Bibbiena. Il progetto Open data, che ha la finalità di ampliare le competenze digitali degli studenti e delle studentesse, ben si sposa con la decisione dell’azienda di investire anche sull’intelligenza artificiale.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

