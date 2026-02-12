Giustizia Sisto | Intelligenza artificiale nei processi? Ben venga a patto che non diventi il padrone del vapore

L’ex presidente della Corte costituzionale, Sisto, dice che l’intelligenza artificiale può aiutare nei processi, ma mette in guardia: non deve prendere il sopravvento sul giudizio umano. Per ora, non bisogna lasciarla diventare il padrone del vapore.

L’intelligenza artificiale può essere un alleato prezioso per la Giustizia, ma non deve sostituire il giudizio umano né trasformarsi in un decisore occulto. È questo il messaggio lanciato dal viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, intervenuto a Roma al tavolo di confronto “IA, dati e modelli operativi per una Giustizia più efficiente al servizio del cittadino”, organizzato da Sap Italia e ospitato dallo studio Tonucci & Partners. “Ben venga l’intelligenza artificiale per organizzare meglio il lavoro, per le attività ripetitive, per la ricerca giurisprudenziale. Ma non deve mai diventare il padrone del vapore, né travolgere i settori di competenza umana.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

