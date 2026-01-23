La circolazione ferroviaria sulla linea adriatica riprenderà normalmente dalle 16 di oggi, dopo i lavori di potenziamento infrastrutturale tra San Vito Lanciano e San. Rete Ferroviaria Italiana ha comunicato la conclusione delle attività avviate il 14 gennaio, consentendo il ripristino del servizio sulla tratta.

Gli interventi sono stati avviati il 14 gennaio per la terza fase del potenziamento infrastrutturale necessario per aumentare la capacità della rete e migliorare i tempi di percorrenza Sono stati sostituiti circa 9 chilometri di rotaie nella Galleria Sinello mentre nelle gallerie San Giovanni e Diavolo sono state portate avanti le varie fasi dell’intervento di drenaggio delle acque meteoriche. Sono state completate anche attività propedeutiche all’attivazione della nuova sottostazione elettrica di Fossacesia, prevista per giugno 2026 ed è stata svolta la prima fase del rinnovo integrale del sistema di trazione elettrica tra le stazioni di Ortona e San Vito (la conclusione è prevista entro il primo trimestre del 2027).🔗 Leggi su Lecceprima.it

Lavori terminati sulla linea Adriatica Pescara-Foggia: la circolazione ferroviaria torna alla normalitàDa oggi, venerdì 23 gennaio, la circolazione ferroviaria sulla linea Adriatica Pescara-Foggia torna alla normalità.

Lavori di potenziamento sulla linea ferroviaria Adriatica: da oggi circolazione dei treni regolareDa oggi, sulla linea ferroviaria Adriatica, la circolazione dei treni torna regolare, con un ripristino graduale a partire dalle 16.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Linea adriatica, dopo i lavori riprende la normale circolazione ferroviaria; Da oggi tornano i treni per Roma, disagi a Termoli con i bus sostitutivi; Treni bloccati per il terremoto in Romagna: ritardi fino a 150 minuti per Alta Velocità, Intercity e Regionali; Terremoti nelle Marche: oltre 3mila scosse nel 2025, la più forte (4.4) in Adriatico.

Linea adriatica, dopo i lavori riprende la normale circolazione ferroviariaGli interventi sono stati avviati il 14 gennaio per la terza fase del potenziamento infrastrutturale necessario per aumentare la capacità della rete e migliorare i tempi di percorrenza ... lecceprima.it

Linea Adriatica, torna la normalità: RFI chiude i lavori tra San Vito Lanciano e San SeveroLinea Adriatica, dalle 16 torna la normalità: conclusi i lavori RFI tra San Vito Lanciano e San Severo sulla Pescara-Foggia. pugliapress.org

TRASPORTIInaugurati 2 nuovi elettrotreni Tua, altri 4 in arrivo: è la flotta più nuova sulla linea adriatica. Le foto; https://cityne.ws/H7e7a facebook