L’Italia ha conquistato il suo quinto titolo mondiale nel calcio in una competizione internazionale. La vittoria è avvenuta in una fase finale che ha coinvolto diverse nazioni e si è conclusa con una vittoria in finale. Questa vittoria rappresenta un momento storico per la nazionale italiana e viene ricordata per le partite decisive e i risultati raggiunti durante il torneo. La storia di questa vittoria è stata raccontata in numerosi incontri e incontri pubblici.

Ho raccontato questa storia migliaia di volte. In riunioni, eventi aziendali e aule di formazione. Non mi stanco mai. È la metafora perfetta di come i miracoli siano un impasto di coraggio, volontà e soprattutto “botte di culo”. Dopotutto, era già successo alla Danimarca nel 1992. Inizio sempre da quella notte. Era il 15 aprile 2026, l’ultimo giorno delle faticose trattative tra gli USA e l’Iran. Da giorni si rincorrevano voci su veti incrociati. Lo “Stretto di Hormuz”, ci dicevano gli analisti, era diventato la locuzione più cercata su Google. Alle 3 di notte, ora di Roma, Trump postò su Truth il famoso: “Italy is IN for #FifaWC26. Big deal. Great for America, great for Italy. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’incredibile storia di come l’Italia vinse il suo quinto Mondiale

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