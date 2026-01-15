L'incredibile storia di Jefté l'ex elettricista che ha schiantato il suo Real Madrid con una doppietta

Jeftè Betancor, ex elettricista, ha scritto una pagina significativa nel calcio spagnolo, guidando l'Albacete alla vittoria contro il Real Madrid in Coppa del Re con una doppietta. La sua storia rappresenta un esempio di inesperienza e determinazione, dimostrando come, anche senza un percorso tradizionale nel calcio professionistico, sia possibile raggiungere traguardi importanti. Un episodio che rimarrà nel ricordo degli appassionati di calcio e delle competizioni nazionali.

