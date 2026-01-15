L'incredibile storia di Jefté l'ex elettricista che ha schiantato il suo Real Madrid con una doppietta
Jeftè Betancor, ex elettricista, ha scritto una pagina significativa nel calcio spagnolo, guidando l'Albacete alla vittoria contro il Real Madrid in Coppa del Re con una doppietta. La sua storia rappresenta un esempio di inesperienza e determinazione, dimostrando come, anche senza un percorso tradizionale nel calcio professionistico, sia possibile raggiungere traguardi importanti. Un episodio che rimarrà nel ricordo degli appassionati di calcio e delle competizioni nazionali.
Jeftè Betancor è stato l'eroe assoluto della vittoria dell'Albacete in Coppa del Re, riuscendo ad eliminare il Real Madrid con una doppietta decisiva. Classe 93, l'attaccante spagnolo non è mai riuscito a scalare le gerarchie del calcio che conta, pur avendo iniziato proprio nella Primavera madridista. Fino a lasciare tutto per fare l'elettricista, per poi ritornare: "Oggi mi sento ripagato". 🔗 Leggi su Fanpage.it
