Massimo Gramellini celebra Federica Brignone | La storia più incredibile dello sport mondiale ma anche della medicina

Massimo Gramellini ha voluto elogiare Federica Brignone dopo aver visto il suo ultimo slalom, attribuendo alla sua determinazione il motivo di una delle storie più sorprendenti dello sport e della medicina moderna. Questa impresa, avvenuta a pochi mesi da un grave problema alla schiena, ha mostrato come la forza di volontà possa superare ogni ostacolo. Durante il suo monologo su La7, il giornalista ha citato anche l’esempio di Federica, sottolineando come il suo impegno abbia ispirato molti.

Anche Massimo Gramellini celebra Federica Brignone. Il giornalista torinese, ieri, sabato 14 febbraio, ha dedicato il monologo finale della sua "In altre parole", su La7, dando "La Buonanotte" raccontando l’impresa epica della tigre di La Salle, dal grave infortunio all'oro olimpico. "Seguo lo sport sin da quando ero bambino, ma quello che è successo questa settimana credo che non abbia precedenti. É la storia più incredibile nella storia dello sport mondiale ma anche della medicina, ci sono medici che dicono studieremo questo caso perché non ha precedenti. Ed è la forza del cuore e della mente", ha esordito Gramellini.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Oggi la vittoria di Federica Brignone viene definita una delle più grandi imprese della storia dello sport.

Lindsey Vonn ha scritto un messaggio di incoraggiamento a Federica Brignone, celebrando il suo incredibile ritorno.

