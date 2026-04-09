Oggi si è svolta l'inaugurazione del nuovo centro tecnologico a Poppi, in via Trento. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali e di alcuni dei primi ospiti del centro. La struttura, situata in una zona centrale del paese, è stata aperta ufficialmente con un taglio del nastro. L'evento ha segnato l'inizio delle attività del nuovo spazio dedicato all'innovazione e alla tecnologia.

Arezzo, 9 aprile 2026 – Inaugurazione Casentino Tech Hub Resilia. Il CTH Resilia inaugura la propria sede a Poppi, Via Trento n.3, venerdì 10 aprile alle ore 11:00. Resilia è un consorzio stabile di quattro imprese (S2R - Nhazca - Intelligearth - GeoAsset) che riunisce competenze specialistiche, visione progettuale e relazioni territoriali per promuovere il Casentino Tech Hub come presidio di innovazione, formazione e servizi. Resilia - che ha sede nell’edificio interamente ristrutturato dell’ex Consorzio Agrario dietro la stazione ferroviaria di Ponte a Poppi - si propone come un nuovo punto di riferimento per startup, aziende e professionisti, con l’obiettivo di favorire la contaminazione fra saperi e la nascita di nuovi progetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’inaugurazione di Casentino Tech Hub Resilia

Le Officine Capodarno hub dell’innovazione per il territorio del CasentinoArezzo, 10 marzo 2026 – Le Officine Capodarno si confermano hub dell’innovazione per il territorio del Casentino.

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