L’arte della commedia di Eduardo De Filippo in scena al Piccolo teatro dello Scalo

Il Piccolo Teatro dello Scalo presenta “L’arte della commedia” di Eduardo De Filippo, un’opera che esplora con sensibilità e profondità temi legati alla natura dell’arte teatrale. Attraverso la propria produzione stabile, il teatro offre al pubblico un’occasione per riflettere sulla complessità e l’attualità di uno dei testi più significativi dello scrittore napoletano. La rappresentazione si inserisce nel percorso di valorizzazione del patrimonio culturale e teatrale italiano.

