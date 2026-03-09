Guerra e tassi la tregua è finita? Lo spettro di un nuovo aumento degli interessi sui mutui

Il mercato dei mutui si trova di nuovo sotto pressione, con l'ipotesi di un aumento dei tassi di interesse che si fa più concreta. Dopo l'inizio del conflitto in Iran, i rendimenti dei titoli di Stato sono cresciuti, anche se di poco. Gli investitori ora pensano che la banca centrale potrebbe intervenire alzando i tassi, rendendo più costosi i finanziamenti per le case.

Il conflitto in Medio Oriente mette sotto pressione i titoli di Stato e spinge in alto lo spread. Per Bloomberg i mercati scommettono su un doppio rialzo dei tassi entro la fine del 2026. Con effetti a cascata su imprese e famiglie Il mercato scommette su un nuovo rialzo dei tassi di interesse. A suggerirlo è l'aumento, sia pur non eccezionale, dei rendimenti dei titoli di Stato registrato negli ultimi giorni a partire dallo scoppio della guerra in Iran: gli investitori credono che la banca centrale reagirà alle fibrillazioni sui mercati dell'energia alzando il costo del denaro. La ratio è semplice: la nuova crisi in Medio Oriente rischia di riaccendere la miccia dell'inflazione, con conseguenza pesanti soprattutto per i redditi medio-bassi. 🔗 Leggi su Today.it

