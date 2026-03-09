Guerra e tassi la tregua è finita? Lo spettro di un nuovo aumento degli interessi sui mutui
Il mercato dei mutui si trova di nuovo sotto pressione, con l'ipotesi di un aumento dei tassi di interesse che si fa più concreta. Dopo l'inizio del conflitto in Iran, i rendimenti dei titoli di Stato sono cresciuti, anche se di poco. Gli investitori ora pensano che la banca centrale potrebbe intervenire alzando i tassi, rendendo più costosi i finanziamenti per le case.
Il conflitto in Medio Oriente mette sotto pressione i titoli di Stato e spinge in alto lo spread. Per Bloomberg i mercati scommettono su un doppio rialzo dei tassi entro la fine del 2026. Con effetti a cascata su imprese e famiglie Il mercato scommette su un nuovo rialzo dei tassi di interesse. A suggerirlo è l'aumento, sia pur non eccezionale, dei rendimenti dei titoli di Stato registrato negli ultimi giorni a partire dallo scoppio della guerra in Iran: gli investitori credono che la banca centrale reagirà alle fibrillazioni sui mercati dell'energia alzando il costo del denaro. La ratio è semplice: la nuova crisi in Medio Oriente rischia di riaccendere la miccia dell'inflazione, con conseguenza pesanti soprattutto per i redditi medio-bassi. 🔗 Leggi su Today.it
Articoli correlati
Tassi Bce verso un aumento nel 2026 per la guerra in Iran, quali effetti su mutui e prestitiLa guerra in Iran cambia improvvisamente le aspettative dei mercati sulla politica monetaria europea.
Leggi anche: Tassi sui nuovi mutui in aumento, Taeg sale a 3,81%: conviene comprare casa ora?
Tutti gli aggiornamenti su Guerra e tassi la tregua è finita Lo...
Temi più discussi: La guerra in Iran preoccupa la BCE, che ora teme per crescita e inflazione; Rischio inflazione in aumento con la guerra in Iran. Cosa farà la BCE?; Bce, la guerra in Iran rischia di riaccendere l'inflazione in Europa: crescita Ue e tassi sotto pressione; Mutui, con la crisi internazionale possibili rialzi in arrivo: i tassi e le previsioni.
Tassi Bce verso un aumento nel 2026 per la guerra in Iran, quali effetti su mutui e prestitiLa guerra fa salire i rendimenti dei titoli di Stato e spinge energia, inflazione e costo del credito. Cosa farà la Bce con i tassi ... quifinanza.it
Mutui, perché la guerra in Iran non ha fatto salire i tassi e come potrebbero cambiareLa guerra in Medio Oriente riaccende i timori sui mutui, ma i tassi restano stabili: fisso sotto il 3% e variabile intorno al 2,3%. I motivi ... quifinanza.it
Si sente dire spesso che staremmo entrando, o rischiamo di entrare, nella Terza guerra mondiale. Non mi convince. Se la definizione di «guerra mondiale» è quella del ventesimo secolo – un conflitto fra due alleanze contrapposte – allora non stiamo assisten - facebook.com facebook
Guerra ai pirati delle buste paghe. Sindacati e imprenditori alleati (finalmente) contro i contratti corsari x.com