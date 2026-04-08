Sanità Liguria | 2,5 milioni di esami persi e caos nei Pronto Soccorso

In Liguria si sono persi circa 2,5 milioni di esami sanitari, secondo quanto riferito. La situazione nei Pronto Soccorso è caratterizzata da disordini e criticità, con difficoltà di accesso alle cure. In aula, un rappresentante del Movimento 5 Stelle ha sollevato preoccupazioni sulla reale disponibilità di servizi sanitari, evidenziando come il sistema possa favorire una selezione degli utenti.

Stefano Giordano, capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle, ha sollevato in Aula un allarme sulla reale accessibilità delle cure sanitarie in Liguria, denunciando un sistema che finisce per selezionare chi può effettivamente curarsi. Il cuore della discussione riguarda il divario tra le prestazioni richieste e quelle concretamente erogate. I numeri portati avanti da Giordano mostrano una discrepanza netta: su oltre 7 milioni e 173mila esami prescritti, il sistema ne mette a disposizione circa 5 milioni e 580mila, ma quelle realizzate restano poco più di 3 milioni. Questa analisi evidenzia come circa 2,5 milioni di posti rimangano inutilizzati, spostando il problema dal tempo d’attesa alla disponibilità effettiva del servizio per l’utente finale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanità Liguria: 2,5 milioni di esami persi e caos nei Pronto Soccorso Leggi anche: Sanità Ciociara, Pronto Soccorso esternalizzati per 8 milioni: l’allarme della Cgil L'allarme di Mcl per la sanità nel caos: pronto Soccorso vuoti, ospedali in affanno e le Case di comunità fermeIl Movimento Cristiano Lavoratori denuncia le criticità del sistema sanitario cittadino. Temi più discussi: Concorso Infermieri ASL 1 e 2 Liguria 2025 da 160 posti: Ecco il diario delle prove d’esame; Sanità: Case della Comunità aperte nel weekend di Pasqua, indirizzi e orari; Sanità, Case della Comunità liguri: ecco quelle aperte a Pasquetta; Congresso Uilp Liguria. Sanità, Case della Comunità aperte in tutta la Liguria anche nelle festività di PasquaImperia. Saranno operative anche durante le festività pasquali, su tutto il territorio ligure, le Case della Comunità, presidi fondamentali della sanità territoriale: l’obiettivo è garantire ... riviera24.it Sanità privata, contratti scaduti da 13 anni: in Liguria oltre 2 mila lavoratori senza rinnovoSono oltre 2000 le lavoratrici e i lavoratori della sanità privata in Liguria che attendono il rinnovo del contratto nazionale, scaduto ormai da 13 anni. Una situazione non più sostenibile che ha spin ... primocanale.it Sanità di prossimità: un weekend di visite gratuite nelle Case della Comunità Leggi l'articolo: https://www.lavocediimperia.it/2026/04/07/leggi-notizia/argomenti/attualita-5/articolo/sanita-di-prossimita-in-liguria-un-weekend-di-visite-gratuite-nelle-case-della-c - facebook.com facebook Sanità, revocato in Liguria stato di agitazione del personale medico x.com