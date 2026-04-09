Liga nel caos | Carvajal e altri sei giocatori coinvolti nell’indagine sul contrabbando di orologi di lusso

Una nuova inchiesta riguarda il mondo del calcio di alto livello, coinvolgendo sette giocatori, tra cui uno noto difensore. L’indagine si concentra su un presunto contrabbando di orologi di lusso, con accertamenti in corso da parte delle autorità. La vicenda ha scosso l’ambiente sportivo, portando alla luce un possibile collegamento tra alcuni calciatori e attività illegali. La situazione è attualmente sotto esame e non sono state ancora rilasciate dichiarazioni ufficiali.

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