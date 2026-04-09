Carvajal Azpilicueta e altri 5 calciatori nell'indagine per contrabbando sugli orologi di lusso

Un'indagine coinvolge diversi calciatori, tra cui Carvajal e Azpilicueta, in relazione a un presunto traffico di orologi di lusso. L'inchiesta nasce da una segnalazione di evasione fiscale collegata a una società con sede in Andorra. Oltre ai due calciatori, sono coinvolti altri cinque atleti in un procedimento che riguarda sospetti di contrabbando e riciclaggio di beni di alto valore. La situazione è sotto esame da parte delle autorità competenti.

L'inchiesta per riciclaggio nasce da una sospetta evasione delle imposte da parte di una società di Andorra. Sette i giocatori indagati. Modelli di alta gamma, come Rolex e Patek Philippe, sarebbero stati comprati provando a evitare il pagamento dell'Iva. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Gioielli e orologi sotto l'uniforme: hostess fermata per contrabbando di preziosi da DubaiHostess a livello ufficiale, mentre praticava anche l'antica "arte" del contrabbando.

Argomenti più discussi: Dani Carvajal e diversi big spagnoli accusati di aver acquistato orologi di lusso di contrabbando; Presunto contrabbando di orologi di lusso: i big del calcio spagnolo nel mirino della magistratura di Andorra.

Carvajal, Azpilicueta e altri 5 calciatori nell’indagine per contrabbando sugli orologi di lussoL’inchiesta per riciclaggio nasce da una sospetta evasione delle imposte da parte di una società di Andorra. Sette i giocatori indagati. Modelli di alta gamma, come Rolex e Patek Philippe, sarebbero ... fanpage.it

Contrabbando di orologi di lusso: indagati Carvajal e altri sei giocatoriInsieme al terzino spagnolo, nel registro degli indagati figurano anche David Silva, ritiratosi nel 2023, Santi Cazorla, Giovani Lo Celso, Thomas Partey, Cesar Azpilicueta e Joan Bernat. calcioefinanza.it

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