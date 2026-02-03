Sequestrato centro antiviolenza a Reggio Calabria coinvolti nell' indagine anche immobili in provincia di Avellino

Questa mattina a Reggio Calabria è stato sequestrato un centro antiviolenza. Le autorità hanno messo sotto blocco l’associazione “Odv Centro Antiviolenza Margherita” e gli immobili che utilizza, sia in città che nella provincia di Avellino. L’operazione fa parte di un’indagine in corso, ma finora non sono stati resi noti dettagli sulle accuse o sui motivi del sequestro.

A Reggio Calabria un centro antiviolenza viene sottoposto a sequestro preventivo. Il provvedimento riguarda l'associazione "Odv Centro Antiviolenza Margherita" e gli immobili utilizzati per le attività, sia nel capoluogo calabrese sia in provincia di Avellino.

