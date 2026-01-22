Ecco la nuova Mappa Infratel, uno strumento utile per conoscere lo stato della copertura di banda ultralarga nel nostro paese. Grazie ai dati aggiornati, è possibile verificare se la connessione ad alta velocità arriverà nel vostro civico o se sarà necessario attendere ulteriormente. La mappa, basata sulla mappatura delle reti fisse prevista per il 2025, offre una panoramica chiara e affidabile sulla diffusione della banda ultralarga in Italia.

La nuova mappa pubblicata da Infratel Italia dopo la mappatura delle reti fisse del 2025 consente di visualizzare chiaramente copertura e tempistiche della banda ultralarga in Italia. Grazie a questo strumento, accessibile online, è possibile capire quali civici rientrano nei piani pubblici e privati di ampliamento della copertura, e quali invece rischiano di restare senza una connessione superiore ai 300 Mbits almeno fino al 2028. Rispetto al precedente sito dedicato al piano BUL, questa mappa contiene dati più aggiornati permettendo di avere qualche certezza in più sulla copertura prevista per il proprio civico. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Ecco la nuova Mappa Infratel, che ti dice se la banda ultralarga sta arrivando al tuo civico (o se dovrai aspettare)

