Lichtsteiner | Io all’Inter? Amavo troppo la Juve per tradirla Ferito da Allegri mi escluse per motivi personali

L'ex calciatore ha spiegato di aver potuto trasferirsi all'Inter, ma ha scelto di non farlo perché provava un forte attaccamento alla Juventus. Ha anche riferito di essere stato escluso dall'allenatore per motivi strettamente personali, sentimenti che hanno influenzato la sua decisione. La vicenda si inserisce nel racconto di un rapporto intenso con la squadra bianconera e le scelte fatte in carriera.

Lichtsteiner: «Potevo andare all’Inter ma amavo troppo la Juve per tradirla. E la amo ancora». Le parole dell’ex giocatore bianconero. Oggi Stephan Lichtsteiner è l’allenatore del Basilea. Su La Gazzetta dello Sport ha aperto la valigia dei ricordi. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata LA DIVERSITA’ DELLA JUVE – « Innanzitutto, nella mentalità. Alla Juventus vinci cinque scudetti e non basta, vogliono il sesto. Dai tifosi alla società. E per questo non tutti riescono a imporsi: capisci cosa cambia tra un giocatore normale e un campione. Sono i trofei vinti a fare la differenza ». IL PRIMO GOL NELLA STORIA DELLO STADIUM – « Quanti ricordi mi vengono in mente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Lichtsteiner: «Io all’Inter? Amavo troppo la Juve per tradirla. Ferito da Allegri, mi escluse per motivi personali» Gwyneth Paltrow ricorda Valentino Garavani: «Amavo il modo in cui mi assillava sempre dicendomi “almeno un po' di mascara” quando andavo a cena. Amavo la sua risata maliziosa»I vip ricordano Valentino Garavani Tra chi ha voluto condividere un ricordo personale c'è Gwyneth Paltrow, l'attrice che ha scelto di pubblicare un... Trezeguet rivela: «Lippi voleva mandarmi all’Inter. Vlahovic? Mi aspetto di più. Guardo la Juve solo per due motivi»Romero Tottenham, occhio all’ipotesi addio in estate! I top club alla finestra: svelata la volontà dell’ex Atalanta Kean Milan, sirene rossonere per...