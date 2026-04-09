Lichtsteiner su Pirlo | Un extraterrestre al primo ritiro mi stupì così

In una recente intervista, Stephan Lichtsteiner ha descritto il suo primo incontro con il tecnico di una nota squadra di calcio, definendolo come un “extraterrestre”. Lichtsteiner, ex difensore di Lazio e Juventus ora alla guida del Basilea, ha condiviso i suoi ricordi di quel ritiro, sottolineando come l’esperienza con l’allenatore gli abbia impressionato profondamente fin dal primo momento.