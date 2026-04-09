Lichtsteiner su Pirlo | Un extraterrestre al primo ritiro mi stupì così
In una recente intervista, Stephan Lichtsteiner ha descritto il suo primo incontro con il tecnico di una nota squadra di calcio, definendolo come un “extraterrestre”. Lichtsteiner, ex difensore di Lazio e Juventus ora alla guida del Basilea, ha condiviso i suoi ricordi di quel ritiro, sottolineando come l’esperienza con l’allenatore gli abbia impressionato profondamente fin dal primo momento.
Un estratto della nostra intervista a Stephan Lichtsteiner. L'ex difensore di Lazio e Juventus ora allena il Basilea. Ecco un suo aneddoto su Andrea Pirlo, suo compagno in bianconero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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