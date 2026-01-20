Gwyneth Paltrow ricorda Valentino Garavani, scomparso il 19 gennaio all’età di 93 anni. L’attrice ha condiviso ricordi affettuosi dello stilista, sottolineando il suo modo di chiedere con dolcezza un po’ di mascara prima di uscire a cena e la sua risata maliziosa. La scomparsa di Garavani rappresenta una perdita per il mondo della moda e dello spettacolo, lasciando un’eredità di eleganza e stile senza tempo.

I vip ricordano Valentino Garavani Tra chi ha voluto condividere un ricordo personale c'è Gwyneth Paltrow, l'attrice che ha scelto di pubblicare un selfie di pochi anni fa, in cui dà un bacio sulla guancia allo stilista. La dedica a Valentino recita: «Sono stata così fortunata a conoscere e amare Valentino, a conoscere il vero uomo, in privato. L'uomo che amava la bellezza, la sua famiglia, le sue muse, i suoi amici. I suoi cani, i suoi giardini e la bella favola di Hollywood. Lo amavo così tanto. Amavo il modo in cui mi assillava sempre dicendomi 'almeno un po' di mascara' quando andavo a cena. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Gwyneth Paltrow ricorda Valentino Garavani: «Amavo il modo in cui mi assillava sempre dicendomi “almeno un po' di mascara” quando andavo a cena. Amavo la sua risata maliziosa»

Leggi anche: Feltri in lacrime per Ornella Vanoni: “La amavo, mi offriva sempre le canne. Avevamo fatto una scommessa e mi ha fregato anche questa volta”

Leggi anche: Domenica In, Vittorio Feltri: “Io amavo Ornella Vanoni, mi offriva sempre le canne”

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Addio allo stilista Valentino, l'icona della moda italiana muore a 93 anni. Il mondo lo omaggia - Gwyneth Paltrow: La fine di un'era; Addio a Valentino, le reazioni alla scomparsa del leggendario stilista; Il mondo della moda e l'addio a Valentino: i funerali a Roma nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Mattarella: Oltre le convenzioni. Meloni: Un simbolo eterno; Valentino e Hollywood, quelle creazioni da red carpet che hanno regalato un sogno.

Lettere d’addio. Il mondo della moda (e non solo) rende omaggio a Valentino Garavani - Da Donatella Versace e Ralph Lauren a Gwyneth Paltrow e Carla Bruni. Le dediche di colleghi e star per la morte di Valentino Garavani. iodonna.it

Per Valentino è lutto anche a Hollywood: da Gwyneth Paltrow a Cindy Crawford, ha vestito le star americane - Hollywood a lutto per la scomparsa di Valentino Garavani: da Gwyneth Paltrow a Cindy Crawford, dive e top model hanno ricordato il genio della moda che il New York Times ha definito «l'ultimo imperato ... gazzettadiparma.it

Gwyneth Paltrow is remembering her dear friend, legendary Italian fashion designer Valentino, who died Monday in Rome at 93. Read more below. - facebook.com facebook

#MartySupreme, Timothée Chalamet prova a fare colpo su Gwyneth Paltrow: la clip in anteprima x.com