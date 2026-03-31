calciomercato inter focus su dani olmo del barcellona

Secondo fonti italiane e spagnole, il Barcellona ha mostrato un forte interesse per Alessandro Bastoni. Nel frattempo, si continua a seguire con attenzione la situazione di Dani Olmo, giocatore del Barcellona, nel calciomercato dell’Inter. La trattativa tra le parti coinvolte non ha ancora portato a sviluppi ufficiali, mentre si attendono eventuali aggiornamenti nelle prossime settimane.

Secondo i media maggiori – italiani e spagnoli – la corte del Barcellona per Alessandro Bastoni sarebbe di quelle davvero insistenti. Dall’altro lato delle trattative, com’è giusto che sia, i nerazzurri non sono intenzionati a fare sconti. Nemmeno se il numero novantacinque dovesse (opzione comunque improbabile) chiedere “pubblicamente” la cessione. Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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