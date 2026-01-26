Lichtsteiner nuova avventura da allenatore | l’ex Juve guiderà la prima squadra del Basilea! L’annuncio
Stephan Lichtsteiner inizia una nuova fase della sua carriera come allenatore, assumendo il ruolo di tecnico dell’FC Basilea fino al 2029. L’ex calciatore, noto per le sue esperienze con Juventus e Lazio, prosegue così il suo percorso professionale nel mondo del calcio, portando la sua esperienza alla guida della squadra svizzera.
