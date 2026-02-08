Al grido di duce duce devastata la casetta degli orti urbani alla Garbatella

Questa notte, qualcuno ha preso di mira gli Orti Urbani Garbatella, demolendo la casetta al loro interno. I vandali hanno divelto l’ingresso e distrutto gli arredi, lasciando il luogo devastato. Gli abitanti del quartiere sono sotto shock e chiedono interventi rapidi per mettere fine a questo clima di insicurezza.

Nuovo atto vandalico al Parco Garbatella, in via Rosa Raimondi Garibaldi. Nella notte ignoti hanno preso di mira la casetta interna agli Orti Urbani Garbatella, gestiti in collaborazione con Legambiente Garbatella, devastandone l'ingresso e gli arredi.Secondo quanto denunciato dalle due.

