Guida sotto l’influenza di sostanze | il dibattito sul limite tra libertà e rischio per la sicurezza stradale

La Corte Costituzionale ha deciso che guidare sotto l’effetto di droghe è reato solo se si dimostra che si mette a rischio la sicurezza sulle strade. La decisione ha riacceso il dibattito tra chi difende la libertà di scelta e chi invece chiede regole più ferme per tutelare tutti gli utenti. Ora si attende una riflessione più approfondita su come applicare questa sentenza e quali limiti porre ai comportamenti dei conducenti.

La Corte Costituzionale ha stabilito che guidare sotto l'influenza di sostanze stupefacenti è punibile solo se si è in condizioni tali da rappresentare un reale pericolo per la sicurezza stradale. La sentenza, emessa il 30 gennaio 2026, chiarisce l'interpretazione dell'articolo 187 del Codice della Strada, che fino a oggi lasciava spazio a interpretazioni più ampie. Secondo la Consulta, non basta aver assunto droghe o alcol per essere sanzionati: occorre dimostrare un effettivo deterioramento delle capacità di guida, connesso a un'alterazione psico-fisica concreta. Il giudizio si basa su un'analisi rigorosa del rapporto tra norma e diritto fondamentale alla libertà personale, riconoscendo che la punibilità deve essere proporzionata al rischio concreto generato.

