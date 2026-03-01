Il PalaVeneto non finirà a giugno | Ci sarà uno scivolamento C’è anche un muro pericolante

Il PalaVeneto non sarà pronto entro giugno, come previsto, ma ci sarà uno slittamento nei lavori. Durante i lavori è stato trovato anche un muro pericolante che richiede interventi di messa in sicurezza. In passato si era già parlato di realizzare un parcheggio multipiano nel sito, destinato principalmente ai residenti, ma ancora non sono stati definiti i nuovi tempi di completamento.

"Non serviva un visionario per capire che in quel sito sarebbe stato meglio realizzare un parcheggio multipiano destinato soprattutto ai residenti. Edificare quel blocco di cemento lì sarà soltanto un problema". L'ennesimo attacco alla scelta della precedente amministrazione di inserire il PalaVeneto nell'alveo delle opere da realizzare con i fondi Pnrr è arrivato l'altra sera dall'assessore ai lavori pubblici Stefano Tombolini durante l'assemblea pubblica che si è svolta al teatrino della chiesa di san Cosma. Un parere già noto legato anche al fatto che il PalaVeneto sarà una di quelle opere che non sarà possibile consegnare 'chiavi in mano' entro i tempi fissati dal Next Generation EU, ossia lavori e rendicontazione entro giugno 2026.