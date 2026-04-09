Libano Tenenti ex Unifil | Missione sempre stata scomoda paga testa alta con Israele

Nel sud del Libano, la presenza della missione delle Nazioni Unite è da tempo fonte di tensioni. Un ex ufficiale delle forze di pace ha dichiarato che l'operazione è sempre stata difficile e che attualmente non si intravede una svolta positiva. La missione, che coinvolge soldati internazionali, cerca di mantenere un fragile equilibrio tra le parti, nonostante le difficoltà sul campo.

(Adnkronos) – Unifil, dispiegata nel sud del Libano, è una "missione che è sempre stata in qualche modo scomoda" e oggi "non c'è nessun tipo di luce in fondo al tunnel". Parla con l'Adnkronos Andrea Tenenti, che è stato dal 2006 – dalla guerra dei 33 giorni tra Israele e Hezbollah libanesi – e fino. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Ucciso un peacekeeper della missione UNIFIL in LibanoL’UNIFIL, la missione delle Nazioni Unite in Libano, ha riferito che domenica uno dei suoi peacekeeper ha perso la vita a causa dell’esplosione di un... Libano, uccisi altri due caschi blu della missione UnifilAltri due soldati della missione Unifil sono morti nel sud del Libano: si tratta di caschi blu indonesiani, come il militare rimasto ucciso nella... Libano, Tenenti (ex Unifil): Missione sempre stata scomoda, paga testa alta con IsraeleSud del Libano sotto pressione: Unifil nel mirino tra attacchi, escalation con Israele e assenza di soluzioni politiche. adnkronos.com Andrea Tenenti (Unifil): Non ci sono alert su ritorsioni dell'Iran né istruzioni sul ritiro dal Libano. Rimaniamo vigiliRipercussioni iraniane sulle basi Onu in Libano? No, non abbiamo riscontri. Il portavoce della missione Unifil, Andrea Tenenti, risponde ad HuffPost sugli sviluppi regionali dopo il bombardamento ... huffingtonpost.it