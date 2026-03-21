Durante il programma La Confessione su Rai3, Mannocchi ha commentato le dichiarazioni del ministro israeliano Smotrich, sottolineando che l’offensiva israeliana in Libano deve essere considerata con attenzione e serietà. Ha inoltre affermato che si sta aumentando la soglia del tollerabile, mettendo in evidenza la possibilità che Beirut possa diventare come Gaza.

In studio l'inviata di guerra riflette sull'attualità, dalla guerra in Iran al conflitto in Ucraina, e ripercorre la sua carriera con aneddoti dal fronte e sulla sua vita privata “Beirut diventerà come Gaza? Il ministro israeliano Smotrich va preso sul serio quando lo dice. Stiamo alzando la soglia del tollerabile“. Così Francesca Mannocchi ospite a La Confessione di Peter Gomez, in onda sabato 21 marzo alle 20.20 su Rai 3, sull’offensiva israeliana nel sud del Libano. “Pochi giorni fa, in piena notte – ha raccontato la giornalista – una collega inglese mi ha inviato l’immagine di un palazzo di venti piani in un quartiere residenziale a ovest di Beirut che veniva giù – dico una frase e poi la correggo – senza che fosse stato mandato da Israele un ordine di evacuazione”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mannocchi a La Confessione di Gomez (Rai3): “Beirut come Gaza? L’offensiva israeliana in Libano va presa seriamente. Stiamo alzando la soglia del tollerabile”

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