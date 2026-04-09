Stamattina, nel Libano meridionale, sono stati condotti raid aerei israeliani che hanno provocato la morte di almeno 17 persone e il ferimento di diverse altre. Le operazioni hanno interessato una zona abitata, senza ulteriori dettagli sui danni o sulle circostanze specifiche. La regione si trova nel mezzo di tensioni che coinvolgono le attività militari tra le parti.

Almeno 17 persone sono state uccise e diverse altre ferite nei raid aerei israeliani sul Libano meridionale. Lo scrive l'agenzia di stampa libanese Nna. Un attacco israeliano sulla città di Zrariyeh, nel Libano meridionale, ha causato la morte di oltre 10 persone, tra cui donne e bambini, dopo aver colpito un edificio residenziale. Un altro raid aereo israeliano a Abbassiyeh ha causato la morte di almeno sette persone e il ferimento di altre, precisando che le cifre sono ancora preliminari. Il ministero della Salute ha dichiarato che il bilancio delle vittime degli attacchi israeliani sul Libano dal 2 marzo è salito a 1.739.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Media Libano, almeno 17 persone uccise stamattina in raid israeliani

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Il conflitto si allarga in Libano: almeno 34 morti nei raid israeliani. Trump: “Raid sull’Iran dureranno 4-5 settimane”. Esplosioni a Doha, Dubai e GerusalemmeLa nuova offensiva dell’Idf contro Hezbollah “sarà ampia e completa e potrebbe includere un’invasione (di terra)”.

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