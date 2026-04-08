Raid israeliani premier Libano | strage di civili

Il premier libanese ha denunciato un raid israeliano che ha causato numerose vittime civili. La dichiarazione è stata rilasciata in modo pubblico e ha attirato l’attenzione sui danni e le perdite umane provocate dall’operazione militare. Sono stati forniti dettagli sulla natura dell’attacco e sui danni immediati registrati nella zona colpita. La situazione rimane sotto osservazione mentre si attendono ulteriori aggiornamenti ufficiali.