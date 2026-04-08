Raid israeliani premier Libano | strage di civili
Il premier libanese ha denunciato un raid israeliano che ha causato numerose vittime civili. La dichiarazione è stata rilasciata in modo pubblico e ha attirato l’attenzione sui danni e le perdite umane provocate dall’operazione militare. Sono stati forniti dettagli sulla natura dell’attacco e sui danni immediati registrati nella zona colpita. La situazione rimane sotto osservazione mentre si attendono ulteriori aggiornamenti ufficiali.
Lo denuncia il premier libanese Nawaf Salam, in una drammatica dichiarazione ripresa con evidenza dalla Bbc britannica, sullo sfondo d’immagini di devastazioni estese. Salam evoca di fatto una strage di civili, smentendo i riferimenti dei bollettini di guerra israeliani che citano vittime solo fra gli Hezbollah sulla scia dell’ultima ondata di raid a tappeto. (ANSA) (ANSA) – ROMA, 08 APR – Gli attacchi israeliani hanno causato oltre 300 morti e feriti a Beirut e nella sua periferia meridionale Dahiyeh, roccaforte di Hezbollah. Lo riferisce ad Al Arabi il capo della Croce Rossa libanese, come riporta Haaretz. Molte persone sono ancora intrappolate sotto le macerie, mentre gli ospedali della zona sono sotto forte pressione. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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