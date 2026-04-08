La tregua tra le parti coinvolte nel conflitto in Libano sembra essere in bilico, mentre Israele mantiene una posizione ferma nella regione. Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti ha commentato la situazione definendola come una serie di scaramucce, mentre le autorità di Teheran minacciano di chiudere lo stretto di Hormuz e di abbandonare i colloqui di pace. L’appuntamento internazionale a Islamabad è previsto per sabato 11 aprile, ma la stabilità appare difficile da garantire.

WASHINGTON (USA) – L’appuntamento al tavolo di pace a Islamabad (Pakistan) è per sabato 11 aprile. Ma la tregua annunciata da Trump vacilla. Segnali allarmanti sono arrivati dal fronte libanese, dove Israele ha lanciato quella che ha definito “la più grossa ondata di raid su Hezbollah”, mettendo a ferro e fuoco Beirut e provocando centinaia di vittime, tra morti e feriti. Il cessate il fuoco “rispetta i principi generali dell’Iran”, sono state le parole del presidente Masoud Pezeshkian, che hanno confermato una prima svolta nel conflitto, con il plauso di tutta la comunità internazionale e la bollinatura dei mercati: Borse in volata e petrolio in caduta libera, sui 90 dollari al barile. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Tregua vacilla: Israele non molla sul Libano. Trump: “Scaramucce”. Teheran: “Richiudiamo Hormuz e disertiamo i colloqui”

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