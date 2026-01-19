Mo | Idf ' in corso attacchi contro strutture Hezbollah nel sud Libano'

Le forze israeliane stanno conducendo operazioni contro obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano. L’attacco è in corso e fa parte delle recenti tensioni nella regione. La situazione resta monitorata, con particolare attenzione alle conseguenze per la stabilità locale e le implicazioni regionali.

Beirut, 19 gen. (Adnkronos) - Le Idf stanno attaccando obiettivi di Hezbollah nel Libano meridionale. Lo ha riferito il portavoce delle Idf, secondo cui gli attacchi israeliani hanno preso di mira le infrastrutture di Hezbollah, tra cui le basi di lancio dei razzi. Secondo l'esercito, tra gli obiettivi ci sono campi di addestramento utilizzati da Hezbollah per pianificare e portare a termine attacchi contro Israele. Le Idf affermano di aver colpito anche i cunicoli utilizzati dal gruppo islamista per immagazzinare armi. I cunicoli si trovavano in siti di Hezbollah dove negli ultimi mesi è stata individuata "insolita attività militare" da parte del gruppo terroristico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Un attacco con drone nel sud del Libano ha provocato la morte di un agente di Hezbollah. L'episodio si è verificato ieri sera e rappresenta un nuovo momento di tensione tra Israele e il movimento sciita, con implicazioni per la stabilità regionale.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all'argomento.

