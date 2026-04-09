L'IA di Google dà milioni di risposte errate | perché è ancora presto per fidarsi di AI Overviews

Un’analisi recente ha evidenziato che l’intelligenza artificiale sviluppata da Google fornisce correttamente il 90% delle risposte, ma al tempo stesso produce milioni di errori ogni ora. La tecnologia, ancora in fase di sviluppo, ha dimostrato di commettere errori di diversa natura, che sollevano dubbi sulla sua affidabilità. Nonostante i progressi, l’utilizzo di questa AI negli ambiti più sensibili richiede ancora cautela.

Un'analisi giornalistica rivela i limiti di Google AI Overviews: pur essendo corretta nel 90% dei casi, la funzione genera milioni di errori ogni ora. Tra fonti poco autorevoli come le pagine sociale e "allucinazioni" dei modelli Gemini, l'accuratezza cala a favore di risposte non sempre verificabili. È la prova che, per ora, gli utenti hanno ancora bisogno di verificare le informazioni che trovano sul web. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Milioni di fake news al minuto? Il lato oscuro di AI Overview di GoogleGoogle AI Overview diffonde risposte errate su vasta scala: il 91% di accuratezza comporta milioni di fake news ogni ora; Google contesta i dati. tech.everyeye.it

Google, un modulo per chiedere aiuto se si conversa con l'IA. Su Gemini protezioni per minori, impediscono all'IA di presentarsi come essere umano #ANSA x.com

Google introduce i tab verticali in Chrome, già presenti su altri browser, e rinnova la Modalità di Lettura per una navigazione più ordinata. https://tech.everyeye.it/notizie/chrome-arrivano-schede-verticali-addio-caos-browser-870447.htmlutm_medium=Socia - facebook.com facebook