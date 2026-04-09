L' Hybrid Hotel di Adidas sbarca a Milano | cos' è e come entrare nella suite dei Navigli

Venerdì 17 aprile sarà inaugurato a Milano un nuovo spazio temporaneo dedicato all’hybrid training, situato all’interno della struttura 21 House of Stories sui Navigli. L’evento vede la partecipazione di Adidas, che ha allestito l’Hybrid Hotel, un’area destinata a promuovere questa forma di allenamento. L’apertura si inserisce nel calendario di iniziative della città e si protrarrà per un periodo limitato.

Venerdì 17 aprile Adidas aprirà a Milano l'Hybrid Hotel, uno spazio temporaneo dedicato all'hybrid training allestito all'interno della struttura 21 House of Stories, sui Navigli. L'iniziativa precede il debutto italiano degli ATHX Games, una competizione globale di fitness multidisciplinare in. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Suite 5 stelle su misura di cane (felice): succede nell'hotel ME Milan Il DucaUna suite extra lusso che coccola il vostro cane (ma anche voi) La MEME Suite si pone comeun vero e proprio laboratorio di stile e funzionalità. Vance sbarca a Milano, la giornata del vicepresidente tra lusso e diplomazia. Corteo da 45 auto, 4 piani in hotel e il tifo per l'hockeyFuori dal cerimoniale dei Giochi, l’incontro di oggi alle 13 nel palazzo della prefettura con la premier Giorgia Meloni sarà l’appuntamento politico... Argomenti più discussi: Il progetto per il Villaggio Olimpico di Milano, CX Living, non solo studentati: le nuove soluzioni del living flessibile; La vera storia di Cleopatra; Cambiano i viaggi, EY: Si apre l’era dell’hybrid travel; Dalla 5 alla 8 così il Super Hybrid System sostiene le ambizioni di Jaecoo. Motorbox. Giulio Cercato · Golden Sunrise. Jaecoo 8 Il cuore della 8 SHS-P è il Super Hybrid System, qui nella versione Plug-in, cioè al massimo del proprio potenziale. Come già visto di recente su Omoda 7 SHS-P, anzi qui ancora di più, la ricetta è ricca: * u - facebook.com facebook