Al ME Milan Il Duca è ora disponibile la MEME Suite, una stanza di lusso progettata appositamente per offrire comfort a cani e proprietari. Questa suite di 5 stelle è accessibile da pochi giorni e permette di prenotare un alloggio esclusivo dedicato al benessere degli animali domestici. La sistemazione combina eleganza e funzionalità, garantendo un soggiorno su misura per gli amici a quattro zampe.

Una suite extra lusso che coccola il vostro cane (ma anche voi) La MEME Suite si pone comeun vero e proprio laboratorio di stile e funzionalità. E, ci scommettiamo, detterà tendenza con il suo concept dog friendly. Qualche dettaglio chiave per farvi comprendere la portata del progetto: le iconiche chaise-longue Molteni vengono replicate in versione mini per i vostri amici pelosi, mentre il set di tessuti antibatterici, idrorepellenti e assorbi-odore firmati dal Lanificio Ermenegildo Zegna garantisce igiene, comfort e sicurezza, anche per chi soffre di allergie. Ogni dettaglio, dai cuscini alle tende, passando per le soffici cucce in varie misure, è studiato per coniugare estetica e praticità, mentre la presenza di piante mangia veleni (bellissime a vedersi!) riequilibra i livelli di umidità, purificando l’aria. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Suite 5 stelle su misura di cane (felice): succede nell'hotel ME Milan Il Duca

