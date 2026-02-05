I Carabinieri di Castel Volturno hanno arrestato un uomo di 32 anni di Giugliano, già noto alle forze dell’ordine. Era sotto sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel suo paese, ma ieri sera si è allontanato senza autorizzazione. Ora si trova in cella, in attesa di essere portato davanti al giudice.

L’arresto è avvenuto nel corso di un servizio di pattugliamento in via Domitiana, dove i militari hanno fermato l’uomo per un controllo. Alla richiesta dei documenti, il 32enne ha dichiarato di esserne sprovvisto. Alla luce della violazione accertata, il 32enne è stato tratto in arresto. Dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la propria abitazione, dove è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Castel Volturno, viola la sorveglianza speciale: arrestato 32enne di Giugliano

Approfondimenti su Castel Volturno

Questa mattina al Training Center di Castel Volturno, Napoli e Giugliano hanno affrontato un’amichevole congiunta che si è conclusa 3-1 per i partenopei.

A Castel Volturno, il Napoli ha svolto un allenamento congiunto con il Giugliano.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Castel Volturno

Argomenti discussi: Napoli: il report da Castelvolturno in vista della Fiorentina; Gli allenamenti del Napoli a Castel Volturno; QUI CASTEL VOLTURNO – MENO UNO A NAPOLI-FIORENTINA: IL REPORT DELLA SEDUTA ODIERNA; La Boys Caivanese batte 2-3 il Castel Volturno e resta in scia per il primato.

Castel Volturno, stalking: viola obbligo di soggiorno, arrestato 32enne di GiuglianoCastel Volturno (Caserta) - Era fuori dal comune in cui avrebbe dovuto restare, nonostante una misura che gli imponeva limiti precisi. È così che, nel corso ... pupia.tv

CASTEL VOLTURNO - Viola sorveglianza speciale, 32enne bloccato sulla Domiziana16:22:48 I Carabinieri della Tenenza di Castel Volturno, nel corso della serata di ieri, hanno tratto in arresto un 32enne di Giugliano in Campania, già noto alle Forze dell’Ordine, per violazione del ... casertafocus.net

Un 33enne della provincia di Napoli è stato arrestato con l’accusa di tentato femminicidio nei confronti della sua ex a Castel Volturno (Caserta). La giovane, 24enne, colpita più volte con un coltello da cucina, è stata ricoverata in codice rosso al Pineta Grande facebook

Alisson già in gol a Castel Volturno, debutto pronto: scelto il numero di maglia x.com