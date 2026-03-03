Ruba al supermercato e viola la sorveglianza speciale arrestato

La polizia ha fermato un uomo di 26 anni, italiano e già noto alle forze dell’ordine, accusato di aver rubato in un supermercato e di aver violato le prescrizioni della sorveglianza speciale a cui è sottoposto. L’arresto è stato effettuato nel rispetto delle norme vigenti, poiché l’individuo aveva l’obbligo di dimora nel comune di Chiavari.

La polizia ha arrestato un 26enne italiano, noto alle forze dell'ordine, ritenuto responsabile della violazione delle prescrizioni relative alla sorveglianza speciale a cui è sottoposto, con contestuale obbligo di dimora nel comune di Chiavari. Il giovane è stato anche denunciato per furto.