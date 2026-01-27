Il numero uno dei geologi pugliesi lancia l' alert | Coste del Gargano e Salento a rischio erosione

Le coste del Gargano e del Salento, in Puglia, sono attualmente a rischio erosione. Giovanni Caputo, presidente dell’Ordine dei Geologi della regione, evidenzia la necessità di monitorare attentamente questa problematica per valutare eventuali interventi di tutela e conservazione del territorio.

Secondo Giovanni Caputo - presidente dell'Ordine dei Geologi della Puglia - le coste del Gargano e del Salento sono a rischio erosione. Il riferimento è ai recenti eventi meteorologici estremi, tra cui gli effetti devastanti del ciclone Harry che ha colpito con violenza le coste di Sicilia e.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

