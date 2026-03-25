Un articolo pubblicato da L’Equipe si concentra su Bastoni, descrivendolo come il giocatore più odiato in Italia. La testata analizza le ragioni di questa diffidenza, senza entrare in dettagli personali, ma evidenziando la percezione pubblica e il dibattito che circonda il difensore. Il pezzo approfondisce le reazioni dei tifosi e i motivi che alimentano questa posizione nei confronti del calciatore.

L’Equipe si occupa di Bastoni con un pezzo così titolato: “Perché Bastoni è il giocatore più detestato d’Italia”. Il quotidiano sportivo francese racconta l’ultimo mese del difensore dell’Inter ( non ci pare però di aver letto del premio che la Regione Lombardia voleva attribuirgli né del lavoro mediatico per cercare di assolverlo ). Esonerato dai primi allenamenti di questo raduno della Nazionale in vista dello spareggio per i Mondiali contro l’Irlanda del Nord (giovedì alle 20:45 in diretta), Alessandro Bastoni non gioca dall’8 marzo. È stato sostituito nel derby di Milano (0-1) dopo uno scontro con Rabiot, un incontro durante il quale il pubblico di San Siro, composto principalmente da tifosi rossoneri, aveva fischiato a ogni suo tocco di palla. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Bastoni, L’Equipe: “perché è il giocatore più detestato d’Italia”

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