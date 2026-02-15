Elisabetta Belloni al Cimone | Sciare qui è fantastico

Elisabetta Belloni ha deciso di sciare al Cimone durante una nevicata, attirata dalla neve fresca e dalla bellezza del paesaggio. La sua visita ha attirato l’attenzione di altri appassionati, che si sono fermati a scattare foto con lei. Belloni si è mostrata entusiasta, sottolineando quanto sia piacevole sciare in condizioni così perfette. La giornata di sport si è svolta tra sorrisi e discese veloci, con il panorama montano che faceva da sfondo.

L'emozione di sciare in mezzo ad una nevicata ieri per Elisabetta Belloni, ex dirigente dei Servizi segreti nazionali (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza) e per sei mesi nel 2025 Consigliera personale di Ursula von der Leyen all'Unione Europea. Belloni è molto legata al Cimone in quanto la mamma Lea era sestolese doc, che sposò l'ingegner Giorgio Belloni e si trasferì nella capitale. "Lo scorso anno -ci dice- fu Luciano Magnani (presidente Consorzio Cimone) a spingermi nel rimettere gli sci dopo 34 anni. Avevo imparato prima dei 6 anni nei campi scuola di Sestola, sciando poi per le vacanze natalizie a Pian del Falco e Passo del Lupo col maestro di sci Franco Magnani.