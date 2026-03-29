Nomine statali | Leonardo al centro Folgiero sfidante Cingolani

Il 29 marzo 2026 alle 20:53 si è aperta la discussione sulle nomine nelle partecipate statali, con Leonardo al centro dell’attenzione. Il governo di Giorgia Meloni si trova a gestire le candidature di Folgiero e Cingolani, due figure che si contendono una posizione di rilievo. La situazione si svolge in un contesto di attenta attenzione politica e istituzionale.

Il 29 marzo 2026, alle ore 20:53, la partita delle nomine per le partecipate statali si apre con il governo di Giorgia Meloni al centro di un delicato equilibrio. Tra aprile e giugno scadrà il termine per assegnare 112 posti da consigliere distribuiti in 79 società diverse. Gli occhi della stampa e dell’opinione pubblica sono puntati su Leonardo, dove la guida attuale sembra incerta. Roberto Cingolani, amministratore delegato del colosso della difesa, vede la sua posizione meno salda rispetto a mesi fa, mentre Pierroberto Folgiero emerge come il sostituto più probabile. La situazione è complessa perché ogni nomina deve rispettare l’equilibrio tra i partiti della maggioranza: FdI, Lega, FI e Nm. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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